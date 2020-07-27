Москва, 27 июля, 2020, 22:48 — ИА Регнум. Во время пандемии коронавируса граждане России стали чаще пытаться получить вид на жительство за рубежом или гражданство иностранного государства. Об этом пишет журнал Forbes.

Паспорта

Речь идет об упрощенном получении вида на жительство в иностранном государстве либо же гражданства по различным программам, связанным с инвестициями (гражданство в обмен на инвестиции, так называемые золотые паспорта).

Возросший спрос на иностранное гражданство или вид на жительство (ВНЖ) связан с тем, что до сих пор действуют ограничения на передвижение между странами, введенные из-за коронавируса. Таким образом иностранное гражданство и ВНЖ становятся альтернативной выездным визам.

Директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева сообщила, что в ее компании наблюдают небывалый бум интереса граждан России к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей. Рост числа обращений за период с марта по май 2020 года составил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG WM.

При этом страны, которые поддерживают программы «гражданство в обмен на инвестиции», стали снижать порог инвестиций. К примеру, Сент-Китс и Невис в этом году снизили порог инвестиций для получения ВНЖ со $190 000 до $150 000. Многие страны Карибского бассейна дают возможность получить гражданство (так называемые золотые паспорта) уже при инвестициях от $100 000.