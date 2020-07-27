Москва, 27 июля, 2020, 21:51 — ИА Регнум. Пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве произошёл на складе постельных принадлежностей. Об этом 27 июля сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов.

Дарья Антонова ИА REGNUM В камере СИЗО

«Площадь пожара составляет всего лишь 50 метров, но пожар — в складе в подвальном помещении, складе постельных принадлежностей. То есть матрасы, подушки, одеяла», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о пострадавших во время пожара в СИЗО-6.