Лос-Анджелес, США, 27 июля, 2020, 21:43 — ИА Регнум. Голливудский кинорежиссёр Квентин Тарантино назвал лучшие, по его мнению, фильмы за всю историю кинематографа. Об этом сообщает издание Far Out Magazine.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания В петле

В список лучших картин всех времён, составленный знаменитым режиссёром, вошли:

«Хороший, плохой, злой» Серджо Леоне (1966) «Рио Браво» Говарда Хоукса (1959) «Прокол» Брайана де Пальмы (1981) «Таксист» Мартина Скорсезе (1976) «Его девушка Пятница» Говарда Хоукса (1940) «Король-боксёр» Чона Чанг-хва (1972) «Ящик Пандоры» Георга Вильгельма Пабста (1929) «Кэрри» Брайана де Пальмы (1976) «Только ваш» Престона Стерджеса (1948) «Пять гробниц по пути в Каир» Билли Уайлдера (1943) «Челюсти» Стивена Спилберга (1975).

Напомним, ранее Квентин Тарантино назвал «Социальную сеть» Дэвида Финчера лучшей картиной 2010-х годов.