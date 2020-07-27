Лос-Анджелес, США, 27 июля, 2020, 21:43 — ИА Регнум. Голливудский кинорежиссёр Квентин Тарантино назвал лучшие, по его мнению, фильмы за всю историю кинематографа. Об этом сообщает издание Far Out Magazine.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания
В петле

В список лучших картин всех времён, составленный знаменитым режиссёром, вошли:

  1. «Хороший, плохой, злой» Серджо Леоне (1966)
  2. «Рио Браво» Говарда Хоукса (1959)
  3. «Прокол» Брайана де Пальмы (1981)
  4. «Таксист» Мартина Скорсезе (1976)
  5. «Его девушка Пятница» Говарда Хоукса (1940)
  6. «Король-боксёр» Чона Чанг-хва (1972)
  7. «Ящик Пандоры» Георга Вильгельма Пабста (1929)
  8. «Кэрри» Брайана де Пальмы (1976)
  9. «Только ваш» Престона Стерджеса (1948)
  10. «Пять гробниц по пути в Каир» Билли Уайлдера (1943)
  11. «Челюсти» Стивена Спилберга (1975).

Напомним, ранее Квентин Тарантино назвал «Социальную сеть» Дэвида Финчера лучшей картиной 2010-х годов.