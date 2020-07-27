Валенсия, Испания, 27 июля, 2020, 21:19 — ИА Регнум. Хавьер Грасия был назначен на пост главного тренера «Валенсии».

Дмитрий Голубович Хавьер Грасия

Согласно сообщениям пресс-службы «летучих мышей», стороны объявили о заключении двухлетнего контракта, действующего до 30 июня 2022 года.

Напомним, что в июне руководство клуба приняло решение уволить Альберта Селадеса со своего поста. «Валенсия» заняла девятое место по результатам чемпионата Испании.

Грасия возглавлял «Рубин», «Уотфорд», «Олимпиакос» и «Малагу».