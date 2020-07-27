Москва, 27 июля, 2020, 20:45 — ИА Регнум. Массовые мероприятия по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам в Москве в 2020 году проводиться не будут в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил 27 июля председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

«В Москве ни в каких мечетях или общинах не будет массовых мероприятий. Мы следуем предписаниям Роспотребнадзора, пожеланиям правительства Москвы», — приводит его слова агентство «Москва».

Аляутдинов добавил, что в Московской мечети будет проходить праздничная церемония, но с ограниченным количеством человек.

«Пятничный намаз будет проходить в обычном режиме, а утренний праздничный намаз будет только в Соборной мечети и в присутствии буквально 20 человек», — отметил муфтий Москвы.