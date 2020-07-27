Москва, 27 июля, 2020, 20:00 — ИА Регнум. Из-за сильного ливня в Москве разлилась река Яуза. Подтоплена территория возле Ростокинского моста.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, на месте работает бригада «Мосводостока».

На фотографиях видно, что в реке Яуза сильно поднялся уровень воды, она вышла из берегов.

https://twitter.com/gucodd/status/1287750004761862144

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Москве прошёл сильный ливень. Он затопил этаж пансионата для пожилых людей в районе Свиблово.