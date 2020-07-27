Москва, 27 июля, 2020, 19:28 — ИА Регнум. В России в I полугодии 2020 года введено 28 млн квадратных метров жилья, включая многоквартирные дома и жилые дома на земельных участках для садоводства, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Росстат.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилого дома

Сообщается, что без учёта жилых домов на участках для садоводства за шесть месяцев введено в эксплуатацию 352,8 тысячи квартир в многоквартирных и жилых домах общей площадью 26,7 млн квадратных метров.

Населением за полгода построено 105,3 тысячи жилых домов с общей площадью жилых помещений 14,3 млн квадратных метров.

Среди субъектов Федерации наибольшие объёмы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где введено 9,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья в целом по России.

В Москве возведено 7,9% от общего площади жилья, в Краснодарском крае — 6,8%, в Татарии — 4,8%, в Башкирии — 3,8%, в Ростовской области — 3,5%, в Ленинградской области — 3,3%, в Свердловской области — 2,7%, в Санкт-Петербурге — 2,6%, в Нижегородской области — 2,5%, в Новосибирской области — 2,2%.