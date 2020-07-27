Москва, 27 июля, 2020, 19:12 — ИА Регнум. В Москве двое мужчин перенесли удар молнии, оба госпитализированы, сообщает 27 июля РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Павел Редин ИА Красная Весна Молния

Мужчины были поражены молнией на берегу Мещерского пруда во время сильной грозы.

По информации агентства, у пострадавших диагностированы ожоги средней тяжести. Об угрозе их жизни не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Челябинской области от удара молнии погиб 26-летний пастух.