Белград, 27 июля, 2020, 17:53 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки зафиксировано 467 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 24 141. Об этом сообщило 27 июля министерство здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё девять пациентов с COVID-19, общее число случаев летального исхода возросло до 543.

По данным министерства, на сегодняшний день в Сербии госпитализирован 4571 пациент с коронавирусом, в том числе более 170 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, с 17 июля в Сербии в связи с повторным ростом заболеваемости COVID-19 были вновь введены карантинные меры. В частности, введено обязательное ношение масок в общественных местах, запрещены собрания численностью более 10 человек.