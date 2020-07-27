В Сербии за сутки выявлено более 400 случаев заражения коронавирусом
Белград, 27 июля, 2020, 17:53 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки зафиксировано 467 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 24 141. Об этом сообщило 27 июля министерство здравоохранения республики.
Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё девять пациентов с COVID-19, общее число случаев летального исхода возросло до 543.
По данным министерства, на сегодняшний день в Сербии госпитализирован 4571 пациент с коронавирусом, в том числе более 170 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Напомним, с 17 июля в Сербии в связи с повторным ростом заболеваемости COVID-19 были вновь введены карантинные меры. В частности, введено обязательное ношение масок в общественных местах, запрещены собрания численностью более 10 человек.