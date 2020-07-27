Вашингтон, 27 июля, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа заявила сегодня, 27 июля, что риска заражения коронавирусом американского президента и вице-президента Майка Пенса от советника главы государства по национальной безопасности Роберта О'Брайена нет.

White House Дональд Трамп и Роберт О'Брайен (крайний слева)

Напомним, что ранее стало известно о том, что советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом. Последнюю неделю он работал из дома и, по всей видимости, заразился на домашнем мероприятии.

В Белом доме подчеркнули, что риска заражения президента Трампа и вице-президента Пенса в связи с болезнью О'Брайена нет.