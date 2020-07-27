Хабаровск, 27 июля, 2020, 16:19 — ИА Регнум. Музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск. Он планирует снять документальный фильм о ситуации в регионе.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

По данным «ТАСС», Шнуров вместе со съемочной группой уже встретился с врио губернатора региона Михаилом Дегтярёвым и взял у него интервью, а также поговорил с жителями региона и оппозиционными выступающими.

Показ документального фильма запланирован на 31 июля, интервью с Дегтярёвым — на 29 июля.

«Это абсолютно моя личная инициатива, меня никто не приглашал, я просто позвонил в администрацию и сказал, что еду, готовьтесь, — цитирует ИА «Хабаровский край сегодня» Сергея Шнурова. — С Михаилом Дегтярёвым не был знаком. Пообщались с ним. Он находится в сложнейшей ситуации. Хабаровск знаю — я здесь выступал неоднократно, гулял по городу без охраны, и никогда эксцессов не было».

При этом Шнуров отказался отвечать на вопрос, какие темы он затрагивал в разговоре с врио губернатора края.

В то же время он подчеркнул, что «если народ требует открытого суда, если народ требует, чтобы суд проходил здесь, считаю, что нужно к мнению народа прислушиваться».