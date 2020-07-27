Анкара, 28 июля, 2020, 02:15 — ИА Регнум. После мусульманской молитвы в Святой Софии 24 июля вопрос об отношениях Турции с остальным миром обретает новое звучание. Как и почему отнеслись к этому событию в других странах, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган с супругой в Айя-Софии

Примечательно, что мусульманские страны не выразили единодушия в отношении решения Реджепа Эрдогана. Если Катар, Ливия и Иран сочли этот поступок «смелым» и достойным поздравлений, то ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия заявили, что Эрдоган использует ислам, чтобы заработать очки у избирателей. Индия негативно отнеслась к этому шагу; в США сделали совместное заявление католические и греческие православные епископы, которые увидели в действии Эрдогана продолжение «нападений на религиозную свободу христианских общин и других религиозных меньшинств» в Турции. А что же в ЕС?

Обращает на себя внимание реакция светских французский изданий, которые связывают неспособность противостоять «Эрдогану и исламизму … с нашей неспособностью думать о себе как о цивилизационном пространстве». По словам французских авторов, принятые более века назад законы, направленные на освобождение от политического влияния Церкви на государственные структуры, «превратились в законы пустоты, освобождая Францию от христианского цивилизационного и культурного субстрата», и «это причина того, что мы беспомощны перед лицом культурного ислама», и потому не срабатывают такие «пустые понятия, как диалог, сосуществование, терпимость и республиканские ценности».

Стоит ожидать, что именно европейская вдумчивая реакция на решение Анкары по Святой Софии станет особо значимой. Ведь понять, как отвечать на стоящий перед Западом цивилизационный вызов, предстоит ей.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Исламизм Эрдогана пробуждает христианство Запада».