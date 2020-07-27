Москва, 27 июля, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Российским туристам, выезжающим на отдых в Турцию, нужно приобретать страховку с включенным в покрытие лечением COVID-19. Об этом говорится в памятке, выпущенной Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Турции

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При этом отмечается, что справка с отрицательным тестом на коронавирус по прилете в Турцию не нужна. На борту самолёта пассажиры должны будут заполнить специальную анкету о состоянии здоровья.

До прохождения паспортного контроля в терминале аэропорта у каждого пассажира измерят температуру. Тех, у кого выявят симптомы COVID-19, поместят в карантин, а в случае положительного теста на коронавирус направят в госпиталь для лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ объявило о возобновлении с 1 августа 2020 года международного авиасообщения с Турцией, Танзанией и Великобританией.

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