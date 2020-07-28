Архангельск, 28 июля, 2020, 04:07 — ИА Регнум. «Арктический гектар», который будет выделяться жителям России для ведения фермерского хозяйства в арктических регионах, будет работать только в комплексе с другими мерами поддержки. Почему сам по себе этот гектар не станет для людей билетом в новую жизнь, обсудил архангельский фермер Владимир Будейкин в беседе с автором ИА REGNUMВладимиром Станулевичем.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Коровник

Гектары из земель сельхозназначения выделять нужно, пока они окончательно не заросли лесом. Однако не нужно выделять землю в отдаленных районах, есть невостребованная земля рядом с городом, выделять ее было бы разумней. Кроме того, человек, который возьмет этот гектар, не имея хорошего запаса денежных средств, просто не сможет потянуть его. Ведь самим по себе наличием земли фермерское хозяйство не создаётся, а на его развитие с нуля нужны гранты и льготы по финансам, топливу, страхованию, лизингу, лесной делянке, подключению к сетям.

«Может, кто-то придумал этот гектар, чтобы дискредитировать фермеров? Что, мол, люди даже на бесплатную землю уже не идут, что надо агрохолдинги развивать и больше ничего. Что на Севере людям и даром земля не нужна, даешь вахтовый метод! Дальневосточный же гектар дискредитировали, землю на болоте выделяли. Время сейчас такое, что никто не «ломанется» за этим гектаром», — полагает Владимир Будейкин.

Читайте подробности в материале Владимира Станулевича «"Арктический гектар» на болоте вместо госпрограммы развития Русской Арктики».