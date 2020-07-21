21 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Владимир Станулевич, , 10:00 — REGNUM Минвостокразвития РФ подготовило поправки в законодательство, позволяющие россиянам бесплатно получить «арктический гектар» примерно на тех же условиях, на каких с 2016 года получают «гектар дальневосточный». На этом гектаре можно будет построить дом и вести фермерское хозяйство. Арктический гектар, по замыслу авторов документа, должен остановить отток населения с Севера. Успешна ли будет идея или «арктический гектар» разделит судьбу «гектара дальневосточного», который скорее не выполнил свою задачу, чем выполнил? Тем более что он будет выделяться на менее приспособленной для сельского хозяйства и проживания территории, чем Дальний Восток. Свое мнение по этому поводу высказали люди, считающие себя близкими Русскому Северу.

Хозяйство с снегах Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Константин Добрынин, адвокат, экс-сенатор от Архангельской области: «Сама идея «арктического гектара» неплоха, однако она не решит ни одну из проблем арктических регионов, включая проблему оттока населения. Самая большая проблема всех арктических регионов, и Архангельской области в частности, заключается в отсутствии ощущения или понимания перспективы у людей, живущих там. Любая же перспектива зависит от двух вещей: желания и воли. Если этого нет, то любой обречён, не важно, это регион, страна или человек.

Сейчас весь Русский Север находится в спячке, люди отсюда уезжают в город — такой перевалочный пункт из областных посёлков и деревень, через Архангельск, в Петербург или Москву — в поисках новой жизни. Это плохо, и это значит, что перспективы народ не видит, что перспективу не показывает власть, что народ не умеет требовать от власти защиты своих прав, и что народ не выбирает лидеров.

Брошенная пятиэтажка в Воркуте. Республика Коми Воркута.рф

И перспектива не появится от того, что президент В. Путин раз в три года залетит на полдня в Архангельск, а потом улетит в Арктику осматривать мусор или фотографировать китов, ни тем более от того, что начнут раздавать гектар всем желающим.

Арктика станет перспективой только тогда, когда появится правильная идея, каким образом связать Русскую Арктику с евроатлантическом и остальным миром, когда людям внятно расскажут, почему на Севере жить хорошо, и докажут это всей стране.

Когда эта перспектива обретёт конкретный план, бюджет, сроки и ответственных за её воплощение, когда она станет национальной идеей всей России — тогда народ поверит в это и поедет жить и работать на Русский Север».

Владимир Будейкин, архангельский фермер: «Думаю, что этот гектар могут взять те, кто уже накопил в мегаполисах жирок и теперь хотят уединения и природы. Без денег, «с чистого листа» гектар не потянуть.

Нужен трактор для очистки участка от кустарника, для вспашки. Трактор — это постоянная грантовая поддержка села, а грант «Начинающий фермер» выдается только один раз, второй раз его не получить. В связи с гектаром нужно резко увеличить грантовую поддержку, иначе на нем делать нечего, а грантов из года в год в Архангельской области все меньше. То есть в привязке к арктическому гектару надо выделять пакет льгот по финансам, топливу, страхованию, лизингу, лесной делянке, подключению к сетям.

Коровник Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

Как я понял, не имеется в виду выделение земель сельхозназначения. А их нужно выделять, они уже зарастают лесом. Планируются какие-то дальние края, а невостребованная земля уже рядом с городом — выделяйте ее.

Вот сельский туризм, которым я занимаюсь в километре от Архангельска, — ко мне приезжают посмотреть на козочек, попить молока, поесть сыра. Здесь есть турпоток. Поедут ли туристы на Мезень? Может, и поедут, если автобусы комфортабельные, но ехать 400 километров, чтобы посмотреть ферму? Что за ферма такая уникальная должна быть?

Может, кто-то придумал этот гектар чтобы дискредитировать фермеров? Что, мол, люди даже на бесплатную землю уже не идут, что надо агрохолдинги развивать и больше ничего. Что на Севере людям и даром земля не нужна, даешь вахтовый метод! Дальневосточный же гектар дискредитировали, землю на болоте выделяли. Время сейчас такое, что никто не «ломанется» за этим гектаром».

Вырубка леса Aleksey Igonin

Дорошенко Галина Ивановна, глава МО «Жердское», Мезенского района Архангельской области: «Молодежи нашей много уехало в Северодвинск, на Севмаш, где большие зарплаты, где город. Вряд ли бесплатный гектар их задержал бы. У нас в деревне нет садика, нет средней школы. Мало кто захочет приехать за арктическим гектаром, чтобы отправлять ребенка на неделю в школу. Для участка много чего нужно — водопровод, дорога к нему, электричество. То есть чтобы арктический гектар заработал, нужно развивать всю сельскую территорию. Как в годы СССР выделялись большие деньги на село, иначе жизнь будет только теплиться».