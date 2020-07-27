Москва, 27 июля, 2020, 13:11 — ИА Регнум. В Москве предотвращён террористический акт, сообщает 27 июля РИА Новости.

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Отмечается, боевик готовил теракт в одном из мест массового скопления людей в Москве. Его нашли в подмосковных Химках, где при попытке задержания он открыл огонь из автоматического огнестрельного оружия по сотрудникам силовых ведомств и был уничтожен.

У злоумышленника, оказавшегося гражданином одной из стран Центральной Азии, нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одну гранату РГД.

При обыске в арендованной квартире найдены доказательство связи боевика с международной террористической организацией из Сирии. Ведётся розыск возможных соучастников, задержан брат ликвидированного террориста, который разыскивал родственника.