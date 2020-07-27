Ставрополь, 27 июля, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к 10:30 27 июля достигло 7770, сообщил федеральный оперативный штаб. За прошедшие выходные в крае выявлен 201 носитель инфекции: 25 июля — 109, 26 июля — 92.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За субботу и воскресенье на Ставрополье в связи с выздоровлением были выписаны из-под медицинского наблюдения 58 пациентов с COVID-19. Всего в крае выздоровели 4995 человек с подтвержденным диагнозом, или почти 64,3% от общего числа заразившихся.

Умерли на Ставрополье за минувшие выходные три человека с COVID-19, все — 25 июня. К настоящему времени в крае, по официальным данным, скончались 145 заразившихся коронавирусом, что является 13-м показателем среди субъектов РФ.

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