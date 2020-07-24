Пятигорск, Ставропольский край, , 12:14 — REGNUM В Ставропольском крае по данным федерального оперативного штаба на 11:00 24 июля выздоровели 64,9% людей, заразившихся коронавирусом. Это самый низкий показатель среди семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Наибольший процент выздоровевших в округе отмечен в Кабардино-Балкарии — 91,6%. Далее в порядке уменьшения процента следуют: Дагестан (87,5%), Северная Осетия (85,4%). Ингушетия (78,1%), Чечня (67,3%) и Карачаево-Черкесия (66%).

Всего на Северном Кавказе к настоящему времени болезнь победили 77,2% заразившихся коронавирусом.

Читайте также: На Ставрополье за сутки выявили более 130 носителей коронавируса