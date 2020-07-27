Москва, 27 июля, 2020, 10:39 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщили в оперативном штабе Москвы.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Работник скорой помощи

Новые случаи зафиксировали в 84 регионах. На первом месте Москва — 694. Далее следуют Свердловская область — 252, Нижегородская область и ХМАО — по 188, Петербург — 172, Иркутская область — 165, Красноярский край — 162.

Всего в России выявили 818 120 случаев заражения коронавирусом с начала распространения вируса.