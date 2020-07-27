Стокгольм, 27 июля, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Семь из десяти жителей Швеции «точно» или «скорее всего» сделают себе прививку после появления вакцины от COVID-19. Однако остальные граждане, похоже, не воспринимают ожидаемую вакцину от смертельного заболевания всерьез. Об этом 27 июля сообщила газета Dagens Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

21 июля специалисты Kantar Sifo опубликовали результаты социологического исследования, проведение которого было заказано Гражданским агентством по чрезвычайным ситуациям Швеции. Опрос показал, что женщины более скептически относятся к вакцине против COVID-19, чем мужчины. Так, из мужчин лишь один из 10 откажется сделать прививку по сравнению с двумя женщинами из 10.

Если обратить внимание на возрастной состав, то в группе респондентов от 18 до 64 лет около 60% ответили, что они согласятся вколоть себе вакцину. Среди лиц старше данной возрастной группы, более 80% опрошенных сделают себе прививку.

В ходе социологического исследования, проводимого в период с 21 марта по 20 июля, было опрошено 12 338 человек, возрастной состав которых варьировался от 18 до 79 лет. Цель опроса заключалась в исследовании общественного мнения граждан Швеции относительно рисков, связанных с COVID-19.