Новосибирск, 27 июля, 2020, 08:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области продолжается плановое смягчение мер, принятых ранее из-за коронавируса. О новых решениях на оперативном совещании сегодня, 27 июля, сообщил губернатор Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области Оперативное совещание правительства Новосибирской области

Так, с 1 августа все новосибирские учреждения культуры смогут возобновить репетиции на своих площадках. С этого же времени возобновляются тренировки спортсменов на территории муниципальных и государственных учреждений, с соблюдением всех санитарных мер.

Отметим, что с 8 июня проводить тренировки разрешено только членам сборных команд.

«По предложению коллег из профильных министерств и оперативного штаба разрешаются занятия спортом в организованных группах в муниципальных и государственных учреждениях физкультуры и спорта, — уточнил Травников. — По сути дела, мы разрешаем всем нашим спортсменам — взрослым и детям, — которые занимаются спортом серьёзно, на постоянной профессиональной основе, возобновить тренировки на территории всех объектов муниципальной и государственной собственности. Также разрешаем репетиционную деятельность для всех учреждений культуры. Мы надеемся, что осенью новый театральный, музыкальный сезоны стартуют. Соответственно, необходимо предоставить возможность проводить репетиции, готовить постановки, концерты и выступления».

При этом, режим повышенной готовности в противодействии распространения коронавирусу в Новосибирской области будет продлен до 31 августа.

«Ситуация находится под контролем, она стабильная, но, тем не менее, достаточно напряжённая. Для того, чтобы не расслабляться, мы принимаем решение о продлении режима повышенной готовности до 31 августа этого года. Со всеми соответствующими ограничениями, — отметил губернатор. — На сегодняшний день остается в силе обязательное требование по ношению масок в местах массового присутствия людей, в том числе, в общественном транспорте. Такие решения подготовлены, сегодня они будут приняты правительством области, а все необходимые документы будут подписаны и опубликованы».