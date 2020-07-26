Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 июля, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Морская часть Главного парада ВМФ на кронштадском рейде завершена, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» на параде

Последней в парадном строю прошла дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» с новейшим навигационным комплексом. Лодки проекта «Варшавянка» имеют шесть торпедных аппаратов, из которых можно запускать не только торпеды, но и крылатые ракеты.

Ранее предполагалось, что компанию ей составит и аналогичная дизельная подлодка «Старый Оскол», но она на рейде Кронштадта не показалась.