Путин: Преемственность России как великой морской державы неразрывна
Санкт-Петербург, 26 июля, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота, открывая Главный военно-морской парад на Адмиралтейской набережной в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Сегодня мы чествуем защитников морских рубежей отечества, отважных героев дальних походов, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой», — сказал Верховный главнокомандующий.
Владимир Путин особо отметил также тех, кто проектирует и строит новую морскую технику. Президент объявил, что в 2020 году в состав ВМФ войдут 40 новейших кораблей и судов различных классов.
«Весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера», — сказал Путин.
Он напомнил, что в этом году отмечается и 200-летие открытия русскими моряками Антарктиды.
«Россия навсегда обрела славу великой морской державы. И эта историческая преемственность неразрывна», — заявил Путин.
Он выразил уверенность в том, что внуки и правнуки героев не подведут Родину и будут следовать заветам адмирала Павла Нахимова: «Мыслить прежде всего о славе России и Военно-морского флота».