Москва, 26 июля, 2020, 11:01 — ИА Регнум. В Российской Федерации за сутки выявлено 5765 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5765 в 83 регионах», — сообщили в штабе.

Уточняется, что из новых случаев — 147 (24,8%) не имеют клинических проявлений.

Таким образом, с начала пандемии в России выявлено 812 485 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.