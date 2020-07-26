Донецк, 26 июля, 2020, 10:41 — ИА Регнум. Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Донецкой Народной Республике, сообщили 26 июля в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

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За сутки также был зафиксирован еще один летальный случай. От осложнений заболевания умер 83-летний мужчина.

На данный момент в ДНР было зарегистрировано 1648 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

804 человека, заразившихся коронавирусом, находятся на лечении. 747 человек вылечились, 97 — умерли.