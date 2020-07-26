Хабаровск, 26 июля, 2020, 09:05 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что поддерживает требование хабаровчан об открытом суде над бывшим губернатором региона Сергеем Фургалом и считает разумным требование проводить суд в Хабаровске, а не в Москве. Об этом он заявил на встрече с жителями региона.

ИА Красная Весна В суде

Дегтярев подчеркнул, что он, как должностное лицо, не может давать оценку решениям суда по делу Фургала, однако, как гражданин, он считает, что стоит довериться суду. Также Дегтярев поддержал требование открытого суда над Фургалом.

«Как должностное лицо, я не могу комментировать и давать оценку, но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, — я поддерживаю», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора.

Он подчеркнул, что, если есть неопровержимые доказательства вины Фургала, то люди должны о них знать.

Что касается требований протестующих судить бывшего губернатора в Хабаровске, то Дегтярев назвал их разумными.

«Требования хабаровчан разумны, его будет, сами понимаете, принимать судебное руководство — не Дегтярев», — сказал он.