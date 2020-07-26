Москва, 26 июля, 2020, 08:46 — ИА Регнум. Введение вакцины от коронавирусной инфекции будет проводиться в России на добровольной основе, однако население проявляет к этому большой интерес. Об этом 25 июля сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

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"Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», — заявил министр.

Также он напомнил, что в настоящее время завершаются клинические испытания вакцины от SARS-CoV-2, которая была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрешили провести клинические испытания на добровольцах.

«Вот эти две кандидатные вакцины идут сегодня фактически ровными курсами для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны», — заключил Мурашко.

Отметим, как сообщало ,ИА REGNUM ранее стало известно, что на 25 июня в России за сутки был выявлен 5871 новый случай заражения коронавирусом, в результате чего их общее число стало 806 720.