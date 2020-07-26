Москва, 26 июля, 2020, 08:46 — ИА Регнум. Дистанционное школьное образование, никогда не сможет собою заменить образование очное. Об этом 26 июля заявил врач и телеведущий Александр Мясников, разместив соответствующее сообщение в своем Telegram-канале.

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

«Никакое дистанционное обучение не заменит очное. Точка. И так уровень образования упал ниже критической отметки», — написал врач.

Также он отметил, что в ходе посещения школ дети не только учатся, но и получают навык общения со сверстниками обоего пола.

«И подерутся во дворе и девочку за косичку дернет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер, и правда в трансвеститы потянет», — также написал Мясников.

При этом телеведущий указал, что, в случае прохождения детьми обучения дистанционным способом, родителям, возможно, придется уходить с работы, чтобы следить за детьми.

При этом Мясников подчеркнул, что дети практически не болеют COVID-19 и в случае протекания болезни без симптомов вирус является гораздо менее опасным и потому детей иногда называют «живыми вакцинами».

«ВОЗ вообще засомневался про возможность передачи коронавируса от бессимптомных носителей», — уточнил врач.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года из-за пандемии коронавирусной инфекции все школы в России перешли на дистанционную форму обучения своих учеников.