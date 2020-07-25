Бразилиа, 26 июля, 2020, 00:55 — ИА Регнум. В Бразилии за прошедшие сутки скончались 1211 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

Таким образом, общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Бразилии выросло до 86 449. Также за 25 июля в стране подтвердили 51 147 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в этой латиноамериканской стране заразились коронавирусом 2 343 366 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом нового типа и по числу летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Первое место продолжают удерживать Соединенные Штаты.