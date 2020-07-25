Багдад, 26 июля, 2020, 00:12 — ИА Регнум. В Ираке за минувшие сутки выявили 2862 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иракского минздрава.

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Таким образом, общее число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 107 573. Также за 25 июля в Ираке скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 4284 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ираке возобновились международные авиаперелеты на фоне роста числа зараженных коронавирусом нового типа. Пока свою работу начали аэропорты в Багдаде, Басре и Наджафе.