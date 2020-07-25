Донецк, 25 июля, 2020, 22:50 — ИА Регнум. Северные пригороды Донецка подверглись обстрелу со стороны позиций, которые занимают вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 25 июля в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Dodmedia.osd.mil Применение миномёта

По данным представителей СЦКК, украинские военные выпустили 15 мин калибра 120 мм по направлению Авдеевка — село Яковлевка.

В настоящее время уточняется информация о возможных жертвах и разрушениях.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 151 единицу боеприпасов.