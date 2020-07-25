Екатеринбург, 25 июля, 2020, 21:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 25 июля возобновил работу зоопарк. Посетителям доступны как уличные экспозиции, так и павильоны.

Nucl0id Екатеринбургский зоопарк

Приём гостей ведётся с учётом мер эпидбезопасности. Внутри учреждения необходимо соблюдать санитарную дистанцию и находиться в масках.

Отметим, зоопарк не принимал посетителей несколько месяцев. За это время, по информации пресс-службы организации, здесь родились скунсы, лисята и зелёные мартышки.