Москва, 25 июля, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Одной из стран, с которыми Россия возобновляет авиасообщение, стала Танзания потому, что данная страна Африки популярна у туристов. Об этом 25 июля рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Youtube-каналу «Виттель. Реальность».

FluffyCreature Танзания

«То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное», — заявила официальный представитель.

Также она отметила, что в России принято сначала осмеивать что-либо и только потом думать и напомнила, что Занзибар и Танзания являются одним государством.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что решение о возобновлении международного авиационного сообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса, принято правительством страны. В число этих стран вошли Великобритания, Турция и Танзания.