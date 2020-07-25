Бразилиа, 25 июля, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Тест на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару, который ранее заразился новой инфекцией, показал отрицательный результат. Об этом бразильский лидер сообщил 25 июля на своей странице в соцсети Twitter.

(сс) Senado Federal Жаир Болсонаро

«Тест ПЦР на SARS-CoV-2 — отрицательный», — написал в своем сообщении Болсонару и прикрепил к нему фотографию, на которой он запечатлен с отрицательным результатом теста в руках.

Также бразильский лидер пожелал всем доброго утра.

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1286994557440348160

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 июля стало известно, что бразильский президент Жаир Болсонару, который долго отрицал наличие SARS-CoV-2, заразился коронавирусной инфекцией и продолжил выполнять свои обязанности главы государства посредством использования видеосвязи.

Напомним, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Бразилии общее число выявленных заразившихся коронавирусом составляет 2 343 366, из которых 55 891 был зафиксированы за последние 24 часа.