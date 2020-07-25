Москва, 25 июля, 2020, 15:36 — ИА Регнум. В нынешнем году акция «Тотальный диктант» из-за пандемии коронавируса может состояться в формате онлайн, однако ее организаторы выражают надежду, что в случае соблюдения необходимых мер предосторожности она будет проведена в аудитории. Об этом 25 июля сообщил председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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«В худшем случае диктант пройдет только в онлайн-формате», — заявил он.

Также Пахомов отметил, что организаторы очень надеются, что им с различными ограничениями и при меньшем числе участников удастся провести такую акцию и в живом общении «потому что для многих очень важно прийти в аудиторию, взять ручку, бланк и написать текст».

При этом председатель филологического совета указал, что в сентябре — октябре будет проведены повторные онлайн-курсы по подготовке к диктанту, так как, по его словам, в настоящее время неизвестно, будет ли возможность проведения таких курсов в очном формате.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что акция «Тотальный диктант» была перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции с 4 апреля на 17 октября нынешнего года.