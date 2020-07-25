Екатеринбург, 25 июля, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Детский писатель Владислав Крапивин госпитализирован в больницу, Он находится в реанимации, сообщили журналистам его родственники.

Kremlin.ru Владислав Крапивин

Как пишет Е1.ru, у него пневмония. Но это не связано с коронавирусом. Родственница писателя Лариса Крапивина пояснила журналистам, что в больнице он находится с прошлой среды. Сейчас за его здоровье борются врачи.

Состояние легендарного детского писателя тяжёлое. Родственники находятся с ним на связи по телефону.