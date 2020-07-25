Лондон, 25 июля, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Высокий лондонский суд постановил, что вопрос о причастности России к отравлению Дон Стерджес в Эймсбери в 2018 году не может быть расследован, а также принял постановление о расширении коронерского расследования обстоятельств данной смерти. Соответствующее решение 24 июля приняли лорд-судья Дэвид Бин и судья Клайв Льюис по итогам рассмотрения жалобы родственников Стерджес, передает ТАСС.

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Также уточняется, что решение о расширении коронерского расследования обстоятельств смерти Дон Стерджес было принято ввиду, того, что коронер «не смог должным образом обосновать столь узкое расследование, которое он предложил».

При этом уточняется, что решение коронера не рассматривать причастность другого государства к данной смерти было правильным, так как «статья 2 ЕКПЧ не накладывает обязательств на Великобританию проводить расследование действий агентов иностранного государства, России в теперешних обстоятельствах».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отец умершей в результате отравления неизвестным веществом в Эймсбери летом 2018 года Дон Стерджес и ее несовершеннолетняя дочь в своей жалобе высокому суду Лондона требовали, чтобы коронер Дэвид Ридли изучил вопросы о происхождении вещества, которым, как предполагается, была отравлена женщина, и якобы возможной причастности России к этому трагическому происшествию.

Напомним, в июле 2018 года в британских СМИ появилась информация о втором случае отравления нервно-паралитическим газом «Новичок», якобы производимым Россией, жертвами которого стали 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули. При этом ранее, 5 марта 2018 года, стало известно об отравлении «Новичком» осужденного в России за государственную измену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.