Екатеринбург, 25 июля, 2020, 12:50 — ИА Регнум. В Свердловской области за 24 июля стало известно о смерти 11 пациентов с COVID-19. Такие данные 25 июля сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Это рекорд для последних дней. Общее количество умерших от «ковида» достигло 231. Данные об их поле и возрасте не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, к утру 25 июля число обнаруженных на Среднем Урале носителей коронавируса превысило 19 тысяч. За последние сутки он был подтверждён у 251 гражданина.