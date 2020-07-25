Екатеринбург, 25 июля, 2020, 12:44 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 24 июля, подтверждён ещё 251 случай заражения короанвирусом. Об этом 25 июля сообщает среднеуральский оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в России

Диагноз COVID-19 обнаружен у 129 жителей Екатеринбурга. Также его подтвердили у жителей Артёмовского, Берёзовского, Белоярского, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Серова и ряда других муниципалитетов.

Общее количество заразившихся достигло отметки 19 232. У 173 госпитализированных состояние тяжёлое.