Ростов-на-Дону, 25 июля, 2020, 10:47 — ИА Регнум. В Ростовской области за сутки выявили 124 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 25 июля.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лабораторные исследования

За сутки положительный результат теста на коронавирус получили жители 29 городов и районов Ростовской области. Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 56 человек, и Новочеркасске — десять человек. Среди новых носителей инфекции — более 26% — пожилые люди старше 66 лет, 2,4% — дети.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 12 тыс. 144 человек.