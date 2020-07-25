Москва, 25 июля, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации одобрило возможность выделения средств на обеспечение ежемесячных денежных пособий на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Решение было принято на заседании правительства 24 июля.

Илларион Прянишников. Воробьи. 1883

Глава правительства Михаил Мишустин на заседании заявил, что на эти цели государство готово выделить 18,5 млрд рублей.

«Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребенка в зависимости от региона», — отметил Мишустин.

Он напомнил, что ранее данные пособия были назначены семьям, чей ежемесячный доход на человека не превышает одного прожиточного минимума.

Мишустин заявил, что дополнительные выплаты получат семьи по всей стране, в которых воспитывается практически 3 млн детей. На все детские выплаты правительство России направит порядка 135,5 млрд рублей из федеральных средств.