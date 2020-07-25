Москва, 25 июля, 2020, 09:18 — ИА Регнум. В Москве от COVID-19 за сутки выздоровел 561 пациент. Об этом сегодня, 25 июля, сообщила журналистам вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Артур Элсли. Выздоравливай (фрагмент). Вторая половина XIX века

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент», — рассказала чиновница.

Она также отметила, что всего с начала пандемии от COVID-19 в Москве смогли излечиться 174 415 человек.

Также Ракова напомнила, что те, кто смог победить коронавирус, могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.