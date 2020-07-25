Москва, 25 июля, 2020, 08:26 — ИА Регнум. Решение о возобновлении международного авиационного сообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса, принято правительством России. Об этом 24 июля сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Павел Латышов ИА Красная Весна

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения», — заявил Мишустин.

Также он отметил, что при принятии такого решения в правительстве руководствовались эпидемиологической обстановкой, данными о заболеваемости SARS-CoV-2 и принципами взаимности с другими государствами в данном вопросе.

Кроме этого, глава российского правительства рассказал, что с 1 августа международные рейсы будут совершаться через аэропорты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

При этом Мишустин уточнил, что возобновление авиасообщения позволит ускорить возвращение российских граждан из-за рубежа, где они застряли из-за пандемии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных оперштаба по борьбе с COVID-19 стало известно, что по состоянию за 24 июля в России было выявлено 5811 новых случаев заражения коронавирусом.