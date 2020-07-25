Москва, 25 июля, 2020, 05:10 — ИА Регнум. Супертонкая талия, виртуальные музеи и садоводство интересовали жителей России в YouTube во время объявленного периода самоизоляции больше всего, передают 24 июля «Вести» со ссылкой на данные видеосервиса.

germany_photography YouTube

Отмечается, что тема заботы о физическом здоровье стала одной из наиболее востребованных, а фитнес-блогеры получали миллионные просмотры своих роликов в период эпидемии. Так, самый популярный выпуск, в котором зрителям обещают «супертонкую талию за 5 минут дома», набрал более 3 млн просмотров.

Интересовали российских граждан и онлайн-спектакли, выставки, а также трансляции музыкальных концертов. Здесь наибольшим вниманием пользовались виртуальные экскурсии по Британскому музею, Музею студии Дзибли в Токио, Музею ван Гога в Нидерландах и другим учреждениям по всему миру.

Ещё одной темой стали ролики о садоводстве. В весенний период граждане узнавали, как ухаживать за клубникой, выращивать томаты, ограждать грядки и клумбы.