Вашингтон, 25 июля, 2020, 02:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пришел в ярость, узнав, что глава Пентагона Марк Эспер запретил использовать флаги Конфедеративных Штатов Америки (КША) на военных объектах американской армии, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

При этом источники утверждают, что работе Эспера на посту министра обороны пока ничего не угрожает. Однако этот поступок привел к ухудшению отношений между Трампом и шефом Пентагона. Однако один из источников в Белом доме опроверг сведения о такой реакции американского президента.

«Когда этот вопрос подняли перед президентом, он не был зол», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Марк Эспер подписал меморандум, согласно которому использование символики конфедератов на военных объектах США является запретным. Позднее Трамп заявил, что военные объекты, названные в честь военачальников КША, не должны быть переименованы, так как они связаны с доблестными победами Соединенных Штатов.