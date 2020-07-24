Лондон, 25 июля, 2020, 01:14 — ИА Регнум. Правительство Великобритании допускало ошибки в начале эпидемии коронавируса, признал 24 июля премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью «Би-би-си».

Gov.uk Борис Джонсон

К ошибкам он отнёс, в частности, недостаточного осознание масштабов проблемы.

«Мы, вероятно, не видели в начале масштабы и то, что вирус передается от человека к человеку в бессимптомной форме», — сказал Джонсон.

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Он добавил, что полученный опыт власти Великобритании будут использовать в будущем, в частности, при повторном эпидемиологическом подъёме, связанном с распространением коронавируса.

Отметим, на 24 июля в Великобритании зарегистрировали более 297 тыс. случаев заболевания, более 45,5 тыс. пациентов скончались.