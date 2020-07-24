Москва, 25 июля, 2020, 00:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Kremlin.ru Поздравление с Днём сотрудника органов следствия

Путин поблагодарил сотрудников и ветеранов органов следствия за службу по обеспечению правопорядка, законности, надёжной защиты интересов граждан и государства, за их значимый вклад в борьбу с преступностью.

Он подчеркнул, что честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона всегда были нравственной, профессиональной основой работы следователя. Сотрудники Следственного комитета России, а также следователи Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности сегодня достойно продолжают эти исторические традиции.

«Крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования. А если ошибка по тем или иным причинам всё же допущена, то она должна быть своевременно исправлена, истина — обязательно восстановлена», — подчеркнул президент России.