Доха, 25 июля, 2020, 00:15 — ИА Регнум. В Катаре за прошедшие сутки выявили 394 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает Катарское новостное агентство со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.

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Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Катаре достигло 108 638.

«Еще 402 человека выздоровели, увеличив число выписанных до 105 420, число летальных случаев составляет 164», — сообщает ведомство.

Всего в Катаре с начала пандемии провели 464 674 теста на выявление коронавируса нового типа.