Москва, 24 июля, 2020, 23:33 — ИА Регнум. В московской Городской клинической больнице №15 имени Филатова, оказывающей помощь больным с подозрением на COVID-19, проводится проверка по факту избиения охранником водителя скорой помощи. Об этом сообщили 24 июля в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

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Отмечается, что на территории клиники соблюдаются строгие противоэпидемические меры. Автомобили санитарного транспорта, доставляющие пациентов в приёмное отделение, должны в обязательном порядке проходить дезинфекцию.

По информации департамента, водитель машины скорой помощи проигнорировал требования сотрудников ЧОП «Щит», осуществляющих охрану объекта, отказался проследовать на специальную обработку и припарковал автомобиль в запрещённой для этого зоне.

«Вероятно, на этой почве возник конфликт между водителем и сотрудником охранного предприятия», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что администрация больницы поставлена в известность об инциденте и категорически не согласна с действиями сотрудника охраны.

В настоящее время по факту инцидента в больнице проводится служебная проверка, сотрудники ЧОП и свидетели были опрошены полицией. В охранное предприятие «Щит» направлена претензия о недопустимом поведении их сотрудника и принятии необходимых мер, охранник был отстранён от работы.