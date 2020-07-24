Москва, 24 июля, 2020, 23:12 — ИА Регнум. Стоимость перелёта из Москвы в Стамбул выросла примерно в полтора раза по сравнению с 2019 годом. Такие данные приводит аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Эжен Делакруа. Бабуши (турецкие тапочки). 1832

Так, в августе 2019 года цены на билеты из Москвы в Стамбул начинались с 5135 рублей. При этом на август 2020 года стоимость перелёта по этому же направлению стартует от 7632 рублей.

Что касается рейсов из Москвы в Анталью, то в августе 2019 года билет в одну сторону можно было купить за 3827 рублей, однако такая цена фигурировала всего один раз. При этом распространена была цена в 5993 рубля. Минимальные цены на август 2020 года по направлению Москва — Анталья составляют 10 189 рублей.